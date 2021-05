Paulinho revela o que disse a Pote na última jornada após o bis de Seferovic

Foi por um golo e valeu outro título ao Sporting, no caso individual e com destino a Pote: o hat-trick do médio-ofensivo na última jornada, diante do Boavista (5-1), fez dele o melhor marcador do campeonato. Apesar de antes do apito inicial ter existido alguma pressão, dado que Seferovic bisou na vitória do Benfica ao V. Guimarães (3-1), Paulinho lembra, no podcast 'ADN de Leão' o que disse ao companheiro de equipa.





"Ele nunca tinha marcado um hat-trick. Antes do jogo estávamos na casa de banho, eu ele e o Seba (Coates) e alguém disse ‘o Seferovic fez 2 golos’. E eu disse-lhe: ‘Mano, nunca marcaste um hat-trick, marcas hoje, é o melhor dia’. E aconteceu. Coisa linda!""Surpreendeu-me, já tinha jogado contra ele e não tinha noção de quão bom jogador é"."É um miúdo mas tem um comportamento e pequenas coisas de alguém com 40 anos. Só convivendo com ele é que te apercebes. Depois só quer argumentar. Mas pelo bem"."No outro dia fui meter gasolina e uma senhora disse-me: ‘Olhe, já falei com o Palhinha, ele tem umas camisolas para assinar’. Vim a saber que lhe ofereceram um depósito de gasolina. Em Braga tem lá letreiros gigantes: ‘Procura-se’. Deve jantares a toda a gente. Tudo o que for poupar e ter desconto é o Palhinha"."O Nuno faz muita falta a um balneário. Há coisas em que os miúdos são miúdos. Não tens noção do que me rio nos jogos com o Pote e o Nuno. É genuíno, é muito boa pessoa, mas é emotivo. Sai-lhe. No final diz: ‘Disse aquilo mas não sei porquê’. O João Pereira também é daqueles que também faz falta, a malta pode estar um bocadinho a dormir e ele está lá. Tem 37 anos, mas parece que tem 27".Porro: "Digo-lhe que parece o Michel Salgado, só cruza para trás da baliza".