Paulinho treinou sem limitações e Sporting ganha 'reforço' para receção ao V. Guimarães

Paulinho treinou esta quarta-feira sem limitações e, como Record deu conta, é opção para Rúben Amorim no próximo jogo do Sporting, marcado para sábado, diante do V. Guimarães, em Alvalade.





O avançado, de 28 anos, não joga desde o dia 15 de fevereiro, quando os leões receberam e bateram o P. Ferreira por 2-0. Posteriormente, o jogador lesionou-se na véspera do encontro com o Portimonense e, desde então, tem-se limitado a fazer tratamento, perdendo também os jogos com o FC Porto, Santa Clara e Tondela. Até hoje, data do regresso em pleno aos treinos.A sessão contou ainda com quatro 'reforços' da formação: Diego Callai (guarda-redes), Flávio Nazinho (defesa) e ainda Dário Essugo (médio) e Bruno Paz (médio), que já tinham treinado com a equipa principal no dia anterior.Os leões voltam a treinar na quinta-feira, às 10h00, novamente na Academia.