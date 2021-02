Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Paulinho vive o sonho: Reforço do Sporting ambicioso na apresentação Começou no pelado da freguesia e tornou-se a contratação mais cara de sempre do Sporting. “Não sou só golos”, avisa





• Foto: Sporting CP