Paulinho volta ao trabalho de campo

O Sporting realizou esta tarde um treino em Alcochete, e a novidade foi o regresso de Paulinho ao trabalho de campo. O avançado está praticamente recuperado da lesão no tendão da coxa esquerda, e é praticamente certo que vai voltar à competição no próximo sábado, diante do V. Guimarães.





Como é habitual após os jogos, os titulares na partida em Tondela limitaram-se a fazer trabalho de recuperação. Já os restantes trabalharam no campo sob as ordens de Rúben Amorim.O plantel leonino folga amanhã e vai voltar ao trabalho na terça-feira de manhã.