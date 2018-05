+ Já se perfilaram candidatos para o cenário de eleições. Frederico Varandas é uma boa aposta?

PA – Seria importante que as candidaturas se reservassem para o momento certo. O Sporting está numa situação anormal, a precisar de decisões sobre a crise que enfrenta e de recuperar acalmia. O clube tem entre os seus sócios gente de qualidade.

+ O aparecimento de alguém que inspire confiança ajudará a combater BdC?

PA – Acho que não. Diz-me a experiência que esse tipo de situações funciona precisamente ao contrário. É o aparecimento de candidatos de qualidade que podem criar movimentações no sentido de evitar que se formalizem. Frederico Varandas é um bom potencial candidato, mas preferia ver primeiro o problema resolvido. Depois sim, encontrar um candidato com dedicação total e profissional na faixa etária entre os 45 e os 55 anos.

+ Já está a pôr-se de parte…

PA – Completamente.

+ … mas também que não é aconselhável ser alguém com ligações ao passado.

PA – Não faço qualquer rutura com o passado. Tenho muita honra em ter servido 30 anos o Sporting e, como eu, há muitos. Na maioria dos casos, foi um trabalho gratuito e dedicado, com sucesso em muitas frentes. Não consigo alimentar o divisionismo que BdC alimentou entre melhores e piores sportinguistas, sportinguistas do croquete e das claques. Sportinguistas são todos!