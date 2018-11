Paulo Gomes: «Aurélio Pereira é o Sr. Formação»

PG – Claro. O Luís Vidigal é o diretor do departamento de futebol e o Luís Martins é o diretor técnico das equipas. Departamentos temos muitos… Futebol masculino, feminino, recrutamento, instalações, pedagógico, médico… Deixe-me lá ver, são 10 [risos]. Segurança, parte administrativa… Não é fácil. Se as horas do dia dão para tudo? Claro que dão!PG - Com o sr. Aurélio aprendemos todos os dias. Não sei se haverá alguém com um ‘ADN Sporting’ como o dele. É o Sr. Formação, sem dúvida!PG – Nestas semanas já muito trabalho isso me deu [risos]. Posso garantir, em primeira mão, que a mudança dos sintéticos para relvados naturais acontecerá durante o período do Natal, no máximo daqui a três ou quatro semanas começarão as obras. Terá um impacto no planeamento semanal dos treinos das equipas, não podemos parar. Era fácil se disséssemos: ‘Vamos fechar dois meses e mudar tudo.’ Não conseguimos, vamos a pouco e pouco. Mas é um mal que vem por bem. O rendimento e recuperação dos atletas será muito melhor.PG - Quanto a isso já não posso revelar [risos]. Está a ser estudado e trabalhado com pessoas responsáveis da direção.