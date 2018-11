Paulo Gomes e José Guilherme Chieira contratados para a estrutura

Dois meses depois de ser eleito, Frederico Varandas já procedeu a vários reajustes na estrutura de futebol. As últimas semanas foram produtivas nesse particular, pois, antes de ter contratado Marcel Keizer, o presidente do Sporting já tinha reforçado as áreas da formação e do recrutamento. José Guilherme Chieira entrou para o departamento de scouting – outro regresso ao Sporting, depois de uma primeira passagem em que coabitou com Aurélio Pereira. Por sua vez, Paulo Gomes foi nomeado diretor-geral da Academia, após ter sido, durante oito anos, responsável pela gestão do Polo do Estádio Universitário de Lisboa, onde se treinam os escalões de sub-7 até aos sub-13. Agora estão a caminho Miguel Quaresma e Raul José.