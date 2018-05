Paulo Lopo, atual presidente da SAD do Leixões, está muito inclinado a avançar para a liderança do Sporting caso se venham a realizar eleições antecipadas no clube de Alvalade.Record sabe que o gestor aguarda apenas a marcação do ato eleitoral e que, depois disso, pode formalizar a candidatura, algo que poderá acontecer muito em breve. A reunião dos órgãos sociais leoninos, que se irá realizar esta quinta-feira, pode resultar nesse cenário, tendo em conta os acontecimentos recentes que atingiram o clube.O homem que se encontra à frente da direção leixonense, depois de uma carreira ligada à gestão, já prepara uma eventual candidatura, embora não pertença a nenhum grupo ligado ao universo leonino. Ainda assim, foi bastante incentivado a avançar, depois das ocorrências que causaram uma enorme fratura no Sporting.

Autor: Valter Marques