Pazes feitas mas ainda sem o 'haka'

Vitória, passagem à próxima fase da Taça de Portugal e pazes feitas com as claques... ou quase. É este o filme da vitória do Sporting diante do Lusitano, marcada por reações mistas na relação entre jogadores e adeptos leoninos, que no Fontelo estiveram em clara maioria comparativamente aos viseenses. Com efeito, apesar do constante apoio dirigido ao plantel (mesmo imediatamente após o golo do Lusitano), este respondeu na mesma moeda após o apito final, sem no entanto aderir ao ‘haka’, aquela que na época passada era uma habitual coreografia mas que este ano não tem recolhido a mesma recetividade.

Colocadas num sector do estádio oposto ao caminho para os balneários, as claques afetas aos leões tentaram ‘puxar’, no final do jogo, os jogadores para perto de si: aplaudiram-nos em uníssono, reconhecendo a melhoria exibicional na 2ª parte em relação aos primeiros 45’. O intuito resultou, dado que logo após cumprimentar os adversários, a equipa abandonou o meio-campo e começou a encaminhar-se para a baliza que estava a ser defendida por Renan na 2ª parte e que tinha os sportinguistas logo atrás. Posto isto, as claques começaram a fazer o ‘haka’ e como resposta receberam... aplausos dos jogadores e da equipa técnica - à exceção de Marcel Keizer e do adjunto Roy Hendriksen, que já tinham ido em linha reta para os balneários.

A reação a essa atitude foi mista, dado que se ouviram mais aplausos mas também ténues assobios, o que comprova a relação com altos e baixos entre a equipa e as claques.