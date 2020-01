Pedido de AG em marcha

Como anunciado a 5 de dezembro, o movimento ‘Dar Futuro ao Sporting’ vai hoje entregar ao presidente da Mesa da Assembleia Geral (MAG), Rogério Alves, as assinaturas necessárias para a marcação de uma AG com o objetivo de destituir os atuais órgãos sociais.

O sócio António Delgado tem sido o rosto deste movimento e estará hoje, às 15 horas, em Alvalade para entregar toda a documentação que recolheu nos últimos meses, bem como a respetiva fundamentação, que terá de apontar necessariamente violações aos estatutos (por conhecer até agora, já que nunca foram divulgadas). Do ponto de vista formal, não é claro se todos os sócios signatários conheciam os motivos invocados à data em que se juntaram ao movimento, ou seja, existem dúvidas sobre se sabiam o que estavam a assinar quando o fizeram. Numa segunda fase, se as assinaturas forem validadas e a fundamentação aceite, será obrigatório o depósito do valor para pagar a AG, a determinar pelos serviços do clube. Questões para Rogério Alves analisar.