Pedido de desculpas reduz castigo de Rúben Amorim

Rúben Amorim foi punido com seis dias de suspensão, castigo que permite, mesmo no limite, que esteja no banco frente ao Santa Clara e não falhe qualquer encontro do Sporting. Ora, segundo apurámos, isso acontece porque o treinador dos leões... pediu desculpa na conferência de imprensa.





"Faço 'mea culpa' porque realmente não devia ter dito o que disse. Mas ouço isto todas as semanas e no momento antes ouviu-se pior de outro sítio. Portanto fiquei mais revoltado com a dualidade de critérios. Agora, claro que sim, os treinadores não podem falar assim com os árbitros. Aceito qualquer que seja o castigo ou punição", afirmou o técnico na sala de imprensa.As palavras que valeram a punição a Amorim resultam, normalmente, em 30 dias de castigo para outros elementos do banco, sendo que os treinadores ficam com um mínimo de 8 dias, referente a uma atenuante de um quarto da pena. O facto de Amorim ter reconhecido o erro fê-lo beneficiar de uma outra atenuante e da redução de mais um quarto, que arredonda para os 6 dias finais. Caso fosse de 8 dias, falhava o duelo com o Santa Clara.