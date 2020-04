Pedro Almeida Cabral e a "comédia" do Benfica no caso 'New York Times'

Pedro Almeida Cabral, secretário da Mesa de Assembleia Geral do Sporting, não deixou de comentar à reação do Benfica ao artigo publicado pelo 'New York Times' que aborda as relações do clube encarnado com o poder em Portugal. "A pandemia não consegue impedir a comédia. Felizmente", escreveu o advogado no Twitter partilhando a notícia Record com a reação oficial das águias.





A pandemia não consegue interromper a comédia. Felizmente. https://t.co/ATFZHx8hLT — Pedro Almeida Cabral (@PACabral) April 23, 2020

Também o sócio leonino Poiares Maduro reagiu à mesma publicação norte-americana. "Um título para fazer pensar do NYT. O nosso juízo moral muda quando se trata de alguém que nos é próximo ou do nosso clube (isto também se aplica a mim que sou do Sporting). Às vezes serve o espelho que o distanciamento dos outros nos oferece", partilhou o antigo ministro no Twitter.Quem não demorou a reagir foi o diretor de comunicação do FC Porto, Francisco J. Marques, que colocou de imediato um 'gosto' na publicação do professor universitário.