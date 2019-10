Pedro Baltazar de luto pelo pai

Pedro Baltazar, antigo candidato à presidência do Sporting, está de luto pela morte do pai, Tomás Baltazar. A Federação Portuguesa de Esgrima, em comunicado assinado, prestou homenagem ao homem que, além de praticante e dirigente daquela modalidade, foi dirigente da APAF e sócio de mérito da Associação de Futebol de Lisboa. O corpo de Tomás Baltazar será velado hoje na Igreja de S. João de Deus, na Praça de Londres, em Lisboa, a partir das 17 horas. A missa decorrerá amanhã, pelas 11 horas, seguindo o funeral para o cemitério do Alto de S. João. À família enlutada, e em particular a Pedro Baltazar, Record apresenta sentidas condolências.