Pedro Catarino reforça basquetebol do Sporting

O base/extremo Pedro Catarino é o mais recente reforço do basquetebol do Sporting para a época 2019/20, que marca o regresso do clube lisboeta à modalidade no escalão principal, do qual está ausente desde 1995.O clube de alvalade anunciou esta sexta-feira no site oficial a contratação de Pedro Catarino, que alinhou nas últimas duas temporadas no Lusitânia e manifestou-se disposto a ganhar "em todas as frentes", apesar de reconhecer que não será uma tarefa fácil."Sabemos que vai ser muito complicado. A Oliveirense conquistou o segundo campeonato consecutivo, o FC Porto e o Benfica são equipas fortes e até as equipas do meio da tabela costumam causar muitos problemas às três primeiras. O Sporting vai ter de lutar, mas vamos estar prontos para conquistar em todas as frentes", assinalou.Luís Magalhães, de 60 anos, que já orientou, entre outros, FC Porto, Ovarense, Portugal Telecom, Esgueira e Illiabum, foi o treinador escolhido pelo clube de Alvalade para assumir o comando técnico no regresso à modalidade.O Sporting tem oito campeonatos nacionais conquistados, o último dos quais em 1981/82.