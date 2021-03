Pedro Coelho renova até 2023 pelo Sporting

O Sporting renovou contrato com Pedro Coelho, o treinador da equipa de sub-19, que está agora ligado ao clube até 2023. Antigo jogador dos leões, o técnico assumiu o cargo em 2019 e destaca o trabalho que tem sido desenvolvido na Academia na área da formação.





"Tem sido um trabalho feito com muito mérito, também, de todo o staff técnico que me tem acompanhado. É mais uma oportunidade para continuar a crescer, evoluir e estar junto dos melhores. O Sporting está habituado a formar jogadores. No presente, vivemos um momento com jogadores vindos da casa na equipa principal. De certeza absoluta que vamos ter mais jogadores a chegarem à equipa principal a curto prazo", afirmou à Sporting TV.Com as competições jovens paradas devido à pandemia, Pedro Coelho assume que não tem sido fácil trabalhar, mas garante que existe sempre a possibilidade de ajudar os atletas a evoluírem. "Enquanto treinadores, não tendo competição, temos de olhar para outros aspetos e procurar aprender outros tipos de exercícios, valorizar a formação contínua. Pode não haver campeonato agora, mas quando houver temos de estar mais fortes, mais aptos e mais preparados", adverte.