Pedro Correia assina contrato de formação

O Sporting assinou contrato de formação com Pedro Correia, um jovem avançado de 14 anos que está ligado aos leões desde 2019. Natural da Madeira, o jogador reconhece que os primeiros tempos na Academia "foram difíceis", mas mostra-se motivado para alcançar os seus sonhos em Alcochete.





"Estou muito feliz, esta era uma das minhas metas desde que cheguei ao Sporting. No entanto, isto ainda não é nada, é preciso trabalhar muito para atingir o maior objectivo, que é chegar à equipa principal", afirmou à Sporting TV.Pedro Correia descreve-se como um jogador que trabalha "para o coletivo" e que gosta de "ajudar os colegas a marcar golos", ele que tem uma referência no ataque dos leões: Tiago Tomás."Gosto muito dele porque sempre conseguiu conciliar o futebol com os estudos. Além disso, é bom jogador: remata bem, é rápido e ajuda o Sporting", realçou.