Conhecido (e ferrenho) adepto do Sporting, o radialista Pedro Fernandes recorreu às redes sociais para expressar o seu desapontamento pelo ingresso de João Mário no Benfica. Numa longa publicação na qual anexa uma foto do médio com a taça de campeão conseguida pelo leão na época passada, Pedro Fernandes assume-se como um "romântico sonhador", assegura que nunca trocaria os leões pelas águias e, em jeito de conclusão, acaba por deixar uma 'indireta' ao (agora) médio do rival da Segunda Circular.





"Eu realmente sou um romântico sonhador. Sportinguista desde sempre, na minha cabeça, e principalmente no meu coração verde carregado, estas coisas são sempre impossíveis de acontecer. Eu que em pequenino sonhava jogar pelo meu Sporting, nunca, por nada deste mundo, vestiria a camisola de um rival. Mas as crianças crescem e têm contas para pagar e vai-se a ver e 1 milhão por ano não chega para nada. E lá se vai todo o amor. Eu sei que, enquanto adepto e sem um cheque de 2 ou 3 milhões nas mãos, para mim é muito fácil dizer que nunca o faria. Mas não consigo deixar de ser esse romântico e sonhador que não conseguiria trair o seu amor e que hoje se sente atraiçoado. Podias ter ido para longe da vista para tentar ser feliz mas preferiste partir-me o coração. Adeus João. Mas tudo tem um lado positivo e assim pelo menos ficas por perto para veres o Sporting ser bicampeão.", escreveu o radialista da RFM.