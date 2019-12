Pedro Gomes volta a Linz e recorda... juniores

Pedro Gomes, antigo defesa-direito do Sporting e da Seleção Nacional, integrava a equipa que a 1 de outubro de 1969 defrontou o LASK Linz, em jogo da 2ª mão da 1ª eliminatória da Taça das Cidades com Feira. Hoje, com 78 anos, o ex-futebolista não guarda grandes recordações do encontro, que terminou com uma igualdade a dois golos – os leões tinham vencido, por 4-0, na 1ª mão – mas lembra-se bem da cidade austríaca, onde conquistou um terceiro lugar no Campeonato da Europa de juniores.

"Conquistámos a medalha de bronze, foi aí [1960] que começou a senda de vitórias de Portugal nas camadas jovens. No ano a seguir [1961], em Lisboa, ganhámos mesmo o Europeu, numa competição que não teve a participação dos países do bloco soviético", recorda Gomes, antes de destacar o "excelente campeonato" que o LASK Linz está a realizar na presente temporada.

Quanto ao Sporting, "tem alternado o bom com o mau", mas, sublinha o antigo futebolista, "os melhores resultados e exibições têm sido conseguidos na Liga Europa". Pedro Gomes espera, naturalmente, uma vitória da equipa de Silas, hoje, embora a sua intuição aponte noutro sentido. "Se calhar vai terminar em empate, porque as duas equipas estão apuradas para a fase seguinte e, com esse resultado, o Sporting garante o 1º lugar, que lhe dará vantagem no sorteio", projeta o agora treinador aposentado.