Pedro Gonçalves oficializado no Sporting: «É um grande orgulho»

Pedro Gonçalves - mais conhecido por Pote no mundo do futebol - falou, esta terça-feira, pela primeira como o mais recente reforço do Sporting para a nova temporada.

Em declarações à Sporting TV, o médio português, ex-Famalicão, não escondeu o "orgulho" de representar "um grande de Portugal", prometendo aos adeptos sportinguistas muito trabalho.

"É um grande orgulho poder vestir esta camisola. O Sporting é um dos grandes de Portugal. De certeza que vou dar tudo por este símbolo e pela família sportinguista. É um projeto aliciante. Os meus objetivos passa por entrar em todos os jogos para ganhar", começou por dizer o médio de 22 anos, que assinou um contrato válido com os leões para as próximas cinco temporadas.

Qualidades enquanto jogador

"Encaixei nas ideias do treinador e dei sempre o máximo de mim. Espero repetir o ano, ou, claro, fazer até melhor. O meu forte não é falar, gosto mais de jogar futebol. Sou um jogador que gosta de ter bola, reagir à perda e que acelera bem. Depende dos treinadores. Eu adapto-me a qualquer estilo de jogo."

Origem da alcunha "Pote"

"Era por ser gordinho em criança. Quando era pequenino fazia apostas em chocolates."

Apoio dos adeptos sportinguistas

"Nós jogadores precisamos sempre do apoio dos adeptos, espero que isto passe o mais rápido possível e que possamos estar com os adeptos em Alvalade", concluiu.