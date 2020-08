Pedro Gonçalves e Feddal cumpriram primeiro treino pelo Sporting

O médio Pedro Gonçalves e o defesa-central Feddal, mais recentes reforços do Sporting, foram as grandes novidades no segundo treino da pré-temporada leonina e trabalharam na manhã desta quarta-feira às ordens de Rúben Amorim na Academia de Alcochete.





O técnico leonino voltou a estar bastante interventivo e com maior foco nas quatro caras novas do plantel, numa sessão marcada por vertentes físicas e táticas mas com a bola sempre presente.

O plantel do Sporting volta ao trabalho na quinta-feira, pelas 10 horas, em Alcochete.