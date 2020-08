Pedro Gonçalves: formiga de trabalho com golo antirrivais

Pedro Gonçalves encerrou a época no topo da lista de jogadores com mais partidas realizadas às ordens do técnico João Pedro Sousa (40) e pelo meio revelou uma apetência especial para ferir... os rivais do Sporting, Benfica e FC Porto.





Entre os 7 golos apontados em todas as competições, o criativo festejou diante das águias, numa derrota por 3-2 nas meias-finais da Taça de Portugal (4 de fevereiro); e repetiu o feito, agora frente aos dragões, num triunfo por 2-1 na 25.ª jornada do campeonato (3 de junho).Por outro lado, apesar de nunca ter marcado aos leões, foi titular e muito influente em ambas as vitórias do Famalicão, ambas na Liga contra os verdes e brancos (2-1, a 23 de setembro de 2019; 3-1, a 3 de março deste ano). O regresso a Alvalade está perto, agora na pela de leão.