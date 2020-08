Pedro Gonçalves: «Na primeira jornada queremos estar no máximo»

Pedro Gonçalves é um dos reforços do Sporting para a nova época e este domingo estreou-se a marcar com a camisola dos leões, abrindo caminho ao triunfo (3-1) diante do Belenenses SAD no Algarve.

No final da partida, o médio ex-Famalicão mostrou-se satisfeito ppelo golo e pela exibição. "É sempre importante acumular minutos, ter o melhor rendimento possível e trabalhar para na 1.ª jornada estarmos no máximo", afirmou o jogador de 22 anos aos microfones da SportTV.





Confrontado com sensações nestas primeiras semanas após a chegada aos leões, Pote assume "muito orgulho em vestir a camisola do Sporting" e promete "continuar a trabalhar para dar alegrias aos adeptos"."Importa acumular minutos, ter o melhor rendimento possível e trabalhar para na primeira jornada estar no máximo", assumiu o ex-Famalicão, que falou ainda das primeiras sensações de leão ao peito. "Muito orgulho por vestir esta camisola. Agora é continuar a trabalhar e poder dar alegrias a todos os adeptos"Melhor jogador jovem da época passada, Pedro Gonçalves garante que esse estatuto o motiva. "Sim, motiva a continuar a trabalhar. Os prémios são sempre gratificantes mas não trabalho para os prémios, mas para a equipa ganhar e estarmos o mais acima possível".A finalizar, uma promessa aos sócios: "Trabalho, dedicação e muito esforço".