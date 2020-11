Pote recusa-se a vestir pele de estrela no Sporting: «No nosso balneário a vedeta é a equipa»

Pedro Gonçalves tem estado em evidência no Sporting - marcou cinco golos em seis jogos - mas o jogador recusa-se a vestir a pele de estrela no balneário leonino. O médio de 22 anos, contratado ao Famalicão, destaca, numa entrevista aos canais do clube, a importância do coletivo.



"Quando se representa um clube como o Sporting, tudo é possível de atingir. Os golos são fruto do trabalho de toda uma equipa, desde o Adán até quem joga mais na frente. Não vivo obcecado pelos golos, mas se a oportunidade surge tento fazê-los. Há que distribuir o mérito por todos. Nenhum destaque individual tem valor se não for suportado pela totalidade de um grupo, e eu sou apenas mais um que tem tido a sorte de conseguir marcar", explicou Pote.





"Temos um grupo muito forte e coeso, tanto nos bons como nos maus momentos. Temos a consciência de que o caminho é longo e duro. Há muitos jogos para fazer e cada um deles será um testeao nosso carácter enquanto grupo. Não vou marcar em todos os jogos, mas certamente que alguém o fará e ficarei tão feliz quanto quem fizer os golos, desde que isso signifique a vitória da equipa", sublinhou o jogador, elogiando, depois o plantel. "Tem soluções e qualidade, muita qualidade. Ninguém pode pensar que conquistou um lugar. A titularidade conquista-se todos os dias nos treinos e o grupo sabe disso. Penso que todos nós nos sentimos titulares, porque há sempre a possibilidade de o mister alterar, sem que a equipa perca a sua identidade e a sua atitude".Já foi mais do que uma vez distinguido como homem do jogo, mas divide o mérito. "É o reconhecimento do trabalho. Não apenas do meu, mas também dos meus companheiros. Dá ânimo para continuar a trabalhar. Já outros receberam as mesmas distinções e no seio do grupo fazemos questão de dizer sempre que os prémios são de todos. No nosso balneário a vedeta é a equipa e só a pensar assim poderemos pensar em continuar a ganhar.".