Pedro Henriques explica a sua colaboração com o Sporting: «Nada esteve escondido»

Pedro Henriques quebrou o silêncio e abordou, pela primeira vez, a situação em torno da avença que o Sporting lhe pagava . Através da o seu canal de YouTube 'Fora de jogo', o antigo árbitro referiu que a colaboração, entretanto terminada , era algo público e que apenas falava sobre questões relacionadas com regulamentos ou normas, num âmbito de formação aos planteis."Em todas as instituições com quem colaboro todos sabem das minhas ligações profissionais. (...) Nunca nada esteve escondido. A propósito da minha colaboração com o Sporting isso é tão tornado público que 2012, quando falei com a equipa, no final prestei declarações à Comunicação Social e todos souberam o que fui lá fazer. A última vez que estive com uma equipa de futebol profissional da Primeira Liga foi em agosto de 2017, em que fui falar sobre vídeo-árbitro à Academia à equipa liderada por Jorge Jesus. Apenas sobre isso. De lá para cá, como anteriormente, tudo o que é formação, equipas Bês e futebol feminino tem sido essa a minha missão ao nível de diversas instituições e diversos clubes onde vou quando me solicitavam, falar de normas e regulamentos, relações árbitro-jogador, pedagogia, fair play... Em 95% dos meus trabalhos com diversas instituições é sobretudo ao nível da arbitragem com formação", explicou Pedro Henriques.Dessa forma, o até há pouco tempo comentador de arbitragem na Sport TV sublinhou que considera normal ser pago por esses serviços. "Colaboro, participo e sou pago por isso", vincou.As críticas que surgiram por parte de António Salvador e Abel Ferreira após a eliminação do Sp. Braga na final four da Allianz Cup mereceram um comentário de Pedro Henriques, que lembrou que quando comenta "os jogos estão decididos": "Eu não decido nada, apenas sou alguém que dá opinião e não tenho influência no resultado desportivo. Com as críticas, quase fiquei convencido de que era eu que fazia de VAR ou árbitro mas lembrei-me que deixei a arbitragem em 2010 e que só dou opiniões. O máximo que posso fazer é passar essa opinião para as pessoas. Portanto, tenho independência porque já não tomo decisões, não faço parte da Liga ou FPF, não tenho responsabilidade em qualquer órgão oficial."