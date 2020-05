Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Pedro Lancastre: «Academia pode ter mais 7 campos» O vice-presidente, de 47 anos, assumiu a pasta do Património e da Segurança, após a demissão do antecessor Filipe Osório de Castro, e garante que têm vindo a ser “corrigidas graves lacunas” no departamento





• Foto: Sporting CP