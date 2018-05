Esta notícia surge na sequência da demissão de Frederico Varandas, ex-diretor clínico dos leões que já admitiu que vai concorrer à presidência num cenário de eleições. Perante o ‘vazio’ no departamento médico, terá de haver uma solução em breve, até porque a pré-época se aproxima.Há dias, na RTP3, um plano da realização ‘apanhou’ o caderno do diretor-geral do futebol, Augusto Inácio. Nele, estava apontado o nome do médico Pedro Lopes da Mata, o que poderia indicar que estava eleito o sucessor. Porém, sabe Record que o nome foi somente sugerido aos leões, estando a vaga em aberto.

Autores: Alexandre Carvalho e Ricardo Granada