O grande plano que revelou os 'segredos' de Augusto Inácio

O ‘vazio’ no departamento médico dos verdes e brancos vai ter de ser resolvido muito em breve, até porque a pré-época aproxima-se (a equipa apresenta-se aos trabalhos dia 21 de junho). Há dias, na RTP3, um grande plano de realização ‘apanhou’ o caderno do diretor-geral leonino, Augusto Inácio. Nele constava o nome de Pedro Lopes da Mata, que, apurou o nosso jornal, acabou mesmo por ser contactado pelo Sporting. No entanto, o alergologista e perito em medicina desportiva declinou o convite efetuado pela estrutura dos leões e, por isso, a vaga está anda por preencher.Nos próximos dias, a SAD dos verdes e brancos vai proceder a mais contactos para encontrar um novo corpo clínico.