Pedro Marques: «Trabalhamos a vida toda para estar aqui»

Aos 20 anos, diante do Vorskla Poltava , Pedro Marques viu chegar o momento que há muito esperava, com a estreia na equipa principal. Um feito que o jovem dianteiro admite ser especial, ainda que confesse que teria sido ainda mais caso tivesse conseguido colocar a cereja no topo do bolo com um golo."Espero que o golo apareça, pois é para isso que eu trabalho. Entrei com muita vontade, mas infelizmente não consegui marcar. O nervosismo estava lá, mas o carinho dos adeptos e o apoio de toda a equipa ajudou a superar isso e foi entrar e fazer o meu melhor", declarou o jovem avançado, em declarações à SIC."É um grande orgulho, trabalhamos a vida toda para estar aqui a representar o nosso clube. Foi todo um trabalho e finalmente consegui a minha estreia. Vou sempre dar o meu melhor pelo Sporting", garantiu o dianteiro.Depois de uma primeira declaração ao canal que transmitiu o encontro, Pedro Marques falou à Sporting TV e reforçou aquilo que dissera numa primeira instância. "Senti-me muito bem. Estou orgulhoso, pois é o culminar de um grande trabalho e foi muito bom estrear-me em Alvalade. Trabalho para conseguir ter minutos e representar o leão ao peito dentro de campo. O míster pedia para aproveitar o momento, para trabalharmos e para mostrar o que era a formação do Sporting. Hoje conseguimos demonstrar isso. Foi muito bom ter seis rapazes da formação", finalizou.