Pedro Mendes chamado ao treino da equipa principal do Sporting

Pedro Mendes, avançado dos sub-23 do Sporting, foi chamado esta terça-feira ao treino da equipa principal dos leões, por Leonel Pontes.O técnico divulga ao início da noite a convocatória para o jogo de quinta-feira com o PSV Eindhoven e Pedro Mendes está na calha para fazer parte das opções.O jogador, de 20 anos, não está inscrito na Liga mas pode jogar na Liga Europa, pois é um dos nomes incluído na 'lista B' do Sporting para a prova da UEFA.Ainda no que diz respeito ao treino, Jovane Cabral e Vietto trabalharam normalmente, enquanto que Luiz Phellype ainda apresentou algumas limitações, tendo estado integrado na parte inicial dos trabalhos, segundo informa o Sporting.Fernando continua inserido no programa de readaptação ao esforço e Ristovski fez tratamento e treino condicionado.