Pedro Mendes ficou de fora

Sporar não só está garantido no lugar de Luiz Phellype, no jogo desta tarde em Braga, como será... o único ‘9’ ao dispor de Silas, já que o treinador optou por deixar de fora Pedro Mendes. Isto significa que, na prática, devido à lesão de Phellype, tudo continua como estava antes da chegada de Sporar, ou seja, os leões vão a jogo apenas com um ponta-de-lança. Pedro Mendes, inscrito na Liga em janeiro, até agora só foi utilizado por duas vezes (14 minutos em Setúbal e 4’ no dérbi). Esta semana, o avançado também não foi chamado aos sub-23, que jogaram na sexta-feira.