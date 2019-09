Pedro Mendes foi chamado mas... não está inscrito

Pedro Mendes, avançado e um dos destaques da equipa de sub-23, foi ontem incluído no treino por Leonel Pontes. Um prémio merecido dado o bom arranque de época do atacante de 20 anos (quatro golos em cinco jogos), contudo meramente de recurso, dado que não se encontra inscrito na Liga. Uma situação surpreendente pelo facto de o Sporting contar apenas com um ponta-de-lança de raiz no plantel, Luiz Phellype

De resto, para além de Pedro Mendes, foram recrutados outros cinco jogadores do plantel antes orientado por Leonel Pontes: o lateral-direito João Oliveira, os médios-ofensivos Tomás Silva, Matheus Nunes e Nuno Moreira e o extremo Joelson Fernandes.