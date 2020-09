Pedro Mendes já está em Almería

Pedro Mendes, atacante que não faz parte dos planos de Rúben Amorim para a temporada 2020/21, encontra-se desde ontem em Almería, no Sul de Espanha, mas ainda não concluiu os indispensáveis exames médicos, nem assinou contrato, o que poderá acontecer durante o dia de hoje. A presença do avançado, de 21 anos, no país vizinho significa que já existe um princípio de acordo entre os dois clubes, embora os pormenores ainda estejam a ser ultimados.





O Almería, treinado pelo português José Gomes, vai disputar o segundo escalão do futebol espanhol e procura um avançado para colmatar a saída de Darwin Núñez para o Benfica.