Pedro Mendes muito aplaudido

Pedro Mendes voltou a ter a oportunidade de jogar pela equipa principal do Sporting, e é visível a empatia que o atleta já criou com os adeptos.

Antes do início do encontro, quando era anunciada a constituição da equipa, o nome do jovem foi o mais aplaudido pelo público. A situação voltou a repetir-se de forma mais ruidosa quando Silas decidiu colocá-lo em campo, e o atacante entrou a toda a velocidade procurando pressionar o guardião da equipa norueguesa. No final, Emanuel Ferro destacou "a importância da formação" no clube, mas lembrou que é preciso lançar os jovens com critério.