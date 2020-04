Pedro Mendes não esquece Eindhoven

Pedro Mendes leva 19 de setembro de 2019 na memória, dia em que o Sporting perdeu com o PSV, por 3-2, em Eindhoven, mas onde o avançado se estreou na equipa principal e logo a marcar. "Melhor dia da minha vida", frisou Mendes, de 20 anos, no Twitter, em resposta a um vídeo com o seu golo, aos 82’.