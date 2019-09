Pedro Mendes e ausência nos inscritos na liga: «Isso é passado, agora é passo a passo»

Pedro Mendes estreou-se com a camisola da equipa principal do Sporting diante do PSV Eindhoven e logo com um golo numa competição europeia. O avançado de 20 anos mostrou-se radiante."Foi uma estreia de sonho, entrar e marcar é muito bom. Foi de arrepiar. Tenho pena de não termos conseguido ganhar o jogo ou no mínimo pontuar", disse e ainda revelou o que lhe passou pela cabeça: "Pensei na minha satisfação de ter conseguido algo que eu queria muito. Pensei também muito na minha família, deve-se muito a eles."A entrada em campo foi sensacional, já que pouco depois conseguiu fazer um golo, mas Pedro Mendes referiu que ainda tem muito para batalhar."Tempo em campo até marcar? Um minuto e 11, sabia. Já fui informado disso. Dois toques na bola e fiz golo. É o início, trabalho todos os dias. O golo foi muito bom. Agora é trabalhar para surgirem mais golos e vitórias", destacou.O jovem avançado ainda preferiu relativizar o facto de não ter sido inscrito na liga portuguesa pelos responsáveis da equipa principal."Isso é passado, agora é passo a passo. Foi uma boa oportunidade para me mostrar. O míster Leonel acredita em mim, sempre que puder vou ajudar a equipa e o Sporting. O objetivo de todos nós na formação é trabalhar para chegar à equipa principal. Foi a minha vez de ter essa oportunidade e acho que fiz um bom papel. Triste por não jogar com o Famalicão? É como tinha dito, passo a passo. Tenho o próximo jogo nos sub-23, onde estiver estou a servir o Sporting, seja nos sub-23 ou na equipa AA. São opções, mas há mais inscrições em janeiro. Vou trabalhar para ser opção", reiterou.