Pedro Mendes: «Sinto-me preparado para ajudar»

Pedro Mendes comentou o triunfo (1-0) do Sporting na receção ao Rosenborg, esta quinta-feira, em Alvalade.





Lançado por Silas aos 64 minutos do encontro, o avançado leonino teve um papel decisivo no lance do golo de Bolasie ao abrir espaço para o congolês alvejar a baliza dos noruegueses. "Foi na raça, ele [Bolasie] já me tinha ajudado em Eindhoven, eu ajudei-o aqui. Sinto-me preparado para ajudar e as vitórias são o nosso objetivo", disse o jovem em declarações à SIC Notícias no final do encontro.Relativamente à presença na equipa principal do Sporting, Pedro Mendes diz que viu essa promoção "com muito agrado" e admite que esse "é um sonho de todos os todos os jogadores da formação".

O jogador de 20 anos, melhor marcador da Liga Revelação pelos sub-23 do Sporting, com 11 golos, lamenta que ainda não possa ser utilizado na 1ª Liga, uma vez que não está inscrito. "Tenho pena de não jogar, mas é esperar pela oportunidade. Mas não me sinto triste por não jogar no campeonato e o mais importante é continuar a ter oportunidades na equipa A", referiu.