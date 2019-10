'Pedro, não estamos à espera que resolvas nada': as palavras de Silas ao jovem avançado

Silas deixou muitos elogios a Pedro Mendes, jovem avançado que tem brilhado nos sub-23 do Sporting e que na quinta-feira voltou a merecer uma oportunidade na equipa principal, tendo sido suplente utilizado diante do Rosenborg. O técnico revelou ainda o que disse ao ponta de lança antes da partida."Pedro Mendes teve uma entrada muito boa, o que é normal nele. Fez o que estava à espera que fizesse mas mesmo que não tivesse rendido o que esperava ia acreditar muito nele à mesma. Vejo o trabalho dele e disse-lhe: 'se entrares nada de estares ansioso, não estamos à espera que resolvas nada. Estamos à espera que dês o teu contributo e se correr mal vais ter novamente a tua oportunidade'. Mas sei que há situações que mexem com o noso rendimento. 'Não vais cometer mais erros do que eu, que joguei 30 anos e cometi muitos'", contou Silas, durante a conferência de antevisão ao jogo de domingo com o V. Guimarães.Precisamente sobre a partida com os minhotos, Silas destacou a bela exibição do próximo adversário diante do Arsenal, que sofreu para bater os vimaranenses: "conheço muito bem o Vitória e o seu treinador. Fez um grande jogo e não merecia ter perdido. Fez mais remates do que o Arsenal. Vem aqui tentar fazer um jogo similar ao que fez no Emirates mas não vamos jogar às escuras. Têm três vitórias seguidas na Liga e bons valores no plantel. Será um dos jogos mais difíceis que vamos ter nos próximos tempos."