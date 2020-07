Pedro Porro a caminho do Sporting por duas épocas

Pedro Porro está muito perto do Sporting. O 'AS' adianta este sábado - e Record confirma - que as negociações com o Manchester City estão muito avançadas, tendo em vista um empréstimo de duas temporadas do lateral-direito de 20 anos.





O defesa espanhol esteve emprestado ao Valladolid na última época e, tudo indica, jogará de leão ao peito até 2022. Porro tem contrato com o clube inglês até 2024 mas sem espaço no plantel às ordens de Pep Guardiola. Em Alvalade, contará com minutos, tendo o jogador ficado impressionado com o projeto apresentado pelos responsáveis leoninos, como o nosso jornal deu conta hoje.A presença nas competições europeias por parte do Sporting é também uma motivação para o jovem futebolista, que, apesar de pertencer ao City, tem atuado em clubes modestos como Peralada, Girona e Valladolid.