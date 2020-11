Porro: «Rúben Amorim deu-me muita confiança desde que cheguei ao Sporting»

Pedro Porro, lateral emprestado pelo Manchester City ao Sporting, celebrou o grande momento que vive na carreira ao serviço dos leões e distribuiu elogios a torto e a direito, mas houve um que teve destinatário direto: o treinador Rúben Amorim.





"O míster deu-me muita confiança. E a equipa está com uma confiança enorme. Contra o V. Guimarães, que é um grande clube, chegar lá e ganhar 4-0… Mostra que o Sporting está com muita confiança", afirmou o defesa direito, acrescentando que Amorim "trabalha muitíssimo, vai ao pormenor". "Assim se percebe o treinador que é. Do pouco tempo que tenho com ele, vejo que é muito trabalhador e deu-me muita confiança desde que cheguei", atirou, na entrevista à agência EFE.O espanhol está atualmente na seleção sub-21 espanhola (defronta Israel na próxima terça-feira) e o regresso à ‘rojita’ é, considerou, mérito do trabalho feito de verde e branco. Aliás, quando Porro soube do interesse do Sporting, aceitou logo o desafio. "Quando me falaram que podia ir para o Sporting que é um grande clube, um grande de Portugal, nem pensei duas vezes. Ainda mais, o sistema, jogando com a linha de 5, encanta-me. Comecei bem e espero continuar assim durante o resto da temporada, porque me está a abrir muitas portas, como a da seleção. Já tinha vindo à seleção no início da época passada, mas perdi o lugar quando deixei de jogar. Foi um ano mau, mas o futebol é assim", rematou.