Pedro Porro: «Apanhei a bola tão perfeita»

À sexta jornada Pedro Porro marcou o seu primeiro golo com a camisola do Sporting, um momento que vai recordar por muito tempo, e que faz questão de partilhar com Nuno Santos dada a qualidade da assistência. "Eu sigo sempre as jogadas e gosto de chegar à área como já viram. Foi um lance em que o Feddal fez um lançamento largo para o Pote e vi que o Nuno subiu para seguir a jogada. Eu estava mais atrás, mas tentei chegar e quando vi o Nuno cruzar apanhei a bola tão perfeita que fiz o golo. O trabalho de equipa foi perfeito e vamos seguir esta linha", garante o espanhol, à Sporting TV, onde se assume com um lateral de cariz ofensivo: " Em todos os jogos tento sempre rematar à baliza. Eu sei que quando chegamos às imediações da área temos de tentar pois nunca sabemos o que se pode passar. Eu tento marcar para procurar ganhar os jogos".





A goleada ao Tondela por 4-0 deu ânimo e a liderança aos leões. O desejo agora passa por garantir um novo triunfo em Guimarães, no sábado, para o Sporting chegar à segunda paragem no campeonato isolado no primeiro lugar. "Nós vamos lá para ganhar, mas sabemos que temos que estar a 100% para alcançar essa vitória. Temos de pensar num jogo de cada vez e não vamos pensar nos outros. A equipa com a confiança que está pode fazer grandes coisas este ano", afirma o reforço cedido pelo Manchester City que ainda fez uma análise da goleada alcançada frente ao Tondela: "Estivemos muito bem desde o início do jogo, com uma intensidade tão forte que nem deixou o adversário pensar o jogo. Em nossa casa temos de ser fortes, e a equipa esteve de facto forte em todos os momentos. Ao minuto 94 podíamos estar tranquilos no jogo mas fomos para o quarto golo, e só aí se vê o espírito da equipa e a confiança que temos em nós".O defesa ainda se revelou totalmente adaptado ao Sporting. "Eu sabia que quando aqui chegasse tinha de recuperar a confiança que perdi o ano passado. Eu não jogava mas fisicamente sinto-me muito bem. Se tudo continuar assim vai sair tudo bem...vou crescer ainda mais. Os meus companheiros também me estão a ajudar, e no campo vê-se a confiança que me transmitem. Eu vou continuar a mostrar que posso evoluir e ajudar a equipa a seguir o seu caminho", conclui.