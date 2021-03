Pedro Porro chamado à seleção espanhola

As boas exibições de Pedro Porro ao serviço do Sporting convenceram o selecionador espanhol, Luis Enrique, a chamar o internacional sub-21 para os compromissos que 'La Roja' tem em agenda este mês. A imprensa do país vizinho já ontem tinha avançado a possibilidade de o defesa ser convocado à equipa principal, o que hoje se confirmou.





¡¡LLEGÓ LA HORA DE REVALIDAR EL TÍTULO!!



Estos son los 2??3?? jugadores convocados por Luis de la Fuente para disputar la Fase de Grupos del EUROPEO Sub-21 de Hungría y Eslovenia.



¡¡Vamos a por el sexto!! #U21EURO pic.twitter.com/kOVRCUlzzC — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) March 15, 2021

Espanha defronta a Grécia dia 25 (em Granada) e a Georgia a 28 (em Tiblissi), ambos de apuramento para o Mundial de 2022. Tem ainda um particular com o Kosovo dia 31, em Sevilha.De Gea, Unai Simón e Robert Sánchez.Pedro Porro, Eric García, Sergio Ramos, Llorente, Íñigo Martínez, Jordi Alba e Gayá.Busquets, Rodrigo Hernández, Pedri, Thiago, Marcos Llorente, Canales, Koke e Fabián.Ferran, Oyarzabal, Dani Olmo, Bryan Gil, Morata e Gerard Moreno.