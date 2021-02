Pedro Porro eleito o melhor defesa de janeiro na Liga NOS

Pedro Porro foi eleito o melhor defesa do mês de janeiro na Liga NOS pelos treinadores da prova. O jogador espanhol do Sporting repete a distinção conquistada em novembro de dezembro, tendo obtido 31% dos votos.





Pepe (FC Porto), com 11%, e o também defesa do Sporting Sebastián Coates, com 9%, completam o pódio.Refira-se que Porro, lateral-direito de 21 anos que cumpre a primeira temporada no futebol português, apontou um golo em janeiro, frente ao Boavista.