Pedro Porro eleito o melhor defesa do mês de novembro na Liga NOS

Pedro Porro foi eleito o melhor defesa do mês de novembro na Liga NOS. Numa votação feita pelos treinadores da prova, o jogador espanhol do Sporting somou 14% dos votos, os mesmos que Ricardo Esgaio, do Sp. Braga.





O desempate foi feito através do tempo de jogo de cada um, com Pedro Porro a jogar 272 minutos, menos 17 do que o defesa dos bracarenses, que disputou 289 minutos.O pódio dos mais votados ficou completo com Marcelo, do Paços de Ferreira, com 10% dos votos.Durante o mês de novembro, onde disputou três jogos, Porro apontou um golo e somou duas assistências.