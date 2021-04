«Pedro Porro encontrou no Sporting as pessoas certas»

Óscar De Paula Gamero, antigo diretor desportivo do Badajoz e ex-selecionador de sub-16 da Extremadura, não se mostra surpreendido com o percurso que Pedro Porto tem vindo a fazer. De Paula, que mantém uma relação pessoal, "de amizade", com o jogador do Sporting, conta em declarações ao jornal 'As' que em Alvalade o internacional espanhol, de 21 anos, encontrou "as pessoas certas".





"Penso que é muito importante encontrar-se as pessoas certas no caminho e num contexto que te beneficie para que possas oferecer o melhor de ti. Depois de uma época complicada no Valladolid, onde jogou pouco, foi para o Sporting emprestado pelo City. Creio que encontrou o local ideal, tanto pelo sistema como pelo modelo de jogo utilizado, para desfrutar do futebol e poder libertar o talento que tem. Por algum motivo foi em várias ocasiões eleito o melhor defesa da liga portuguesa e acabou por ser chamado por Luis Enrique à seleção", considerou."Nota-se que ele gosta de estar em Lisboa e isso ajuda na grande temporada que está a fazer. A continuidade e o facto de se sentir importante são chaves para poderes mostrar o que vales. E o Pedro encontrou-as em Lisboa", acrescentou De Paula, de 45 anos, frisando que o Sporting "está a planear a execução da opção de compra" do passe de Porro.O interesse do Real Madrid no jogador não é uma surpresa. "O Pedro já mostrou que pode render ao mais alto nível em qualquer clube que o queira e que lhe ofereça um contexto adequado. Para onde quer que vá vai continuar a fazer história."Ao nível pessoal, o amigo de Porro define-o como uma pessoa "extrovertida", que tem "o dom natural de aglutinar pessoas em seu redor". "É valente e atrevido, características que ajudaram no seu crescimento em todos os sentidos."