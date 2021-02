Pedro Porro ganha prémio de golo do mês

Pedro Porro continua a somar prémios. Após ter sido eleito o melhor defesa da Liga nos últimos três meses, o espanhol voltou a ser distinguido pela Liga por ter marcado o melhor golo no mês de janeiro, através de uma votação realizada pelos adeptos.





O internacional sub-21 espanhol brilhou no Estádio do Bessa, ao faturar com um forte remate de pé direito que confirmou a vitória dos leões por 2-0. O jogador, nas redes sociais, já agradeceu esta nova distinção.