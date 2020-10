Pedro Porro já treinou integrado

A integração de Pedro Porro foi a principal novidade do treino que o Sporting realizou esta manhã na Academia de Alcochete, de preparação para o jogo de sábado, com o Santa Clara. O espanhol tinha saído do jogo com o FC Porto com um traumatismo no tornozelo direito, mas já recuperou.





A sessão foi também marcada pela forte chuva que se fez sentir, o que mesmo assim não impediu que Rúben Amorim impusesse um ritmo elevado e exigisse a intensidade habitual.Cristián Borja realizou recondicionamento físico no ginásio e Eduardo Quaresma fez tratamento.