Pedro Porro recupera de traumatismo no tornozelo direito

O Sporting regressou esta manhã aos treinos em Alcochete, poucas horas depois do empate com o FC Porto (2-2), com os jogadores utilizados no clássico a fazerem trabalho de recuperação e os restantes a treinarem no relvado.





Segundo a informação divulgada pelos leões, Pedro Porro sofreu um traumatismo no tornozelo direito durante a partida de ontem e fez tratamento, à semelhança de Eduardo Quaresma, também em tratamento.A equipa de Rúben Amorim vai desfrutar de um dia de folga amanhã, regressando aos treinos na terça-feira.