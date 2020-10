Pedro Porro titular na vitória dos Sub-21 de Espanha sobre o Cazaquistão

Pedro Porro foi titular, esta terça-feira, na vitória da seleção sub-21 espanhola sobre o Cazaquistão, por 3-0, resultado que confirmou a qualificação da 'La Roja' para o europeu de futebol da categoria.





O lateral-direito dos leões alinhou do lado direito da defesa orientada por Luis de la Fuente Castillo e viu Hugo Guillamon Sanmartin (65') e Daniel Gomez (71' e 85') marcarem os golos do triunfo espanhol, que confirma a liderança da Espanha do grupo 6, com 22 pontos, mais 8 que a Macedónia do Norte (14) quando já só restam 6 pontos em disputa.