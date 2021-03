Pedro Proença: «Caso Palhinha é gravíssimo»

Pedro Proença, presidente da Liga, criticou o ‘caso Palhinha’, relativo ao cartão amarelo exibido ao médio do Sporting frente ao Boavista, considerando esse episódio "gravíssimo". No programa ‘Kickoff’, no Facebook do ex-árbitro Duarte Gomes, o líder da Liga falou de vários temas, entre eles o polémico 5º amarelo a Palhinha.





"Tivemos recentemente um caso que obrigou o Conselho de Disciplina a ter de alterar um procedimento, e tudo por um simples cartão amarelo. Antigamente, havia processo sumário e tomava-se a decisão. Foi dito que era inconstitucional... Houve dois recursos para o Tribunal Constitucional e isso obriga agora o CD a tomar uma decisão, mas a dar aos arguidos 24 horas para responderem. Isto é gravíssimo, quando estávamos no combate à celeridade processual", resumiu Proença, antecipando que o futebol profissional terá de mudar regras para evitar situações como esta.