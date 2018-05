Continuar a ler

Classificando este episódio como "uma página negra do futebol em Portugal", Pedro Proença ressalvou que "o futebol não é isto", ambicionando que a final da Taça de Portugal, no domingo, entre Sporting e Aves, seja um momento de festa e anteceda a reflexão necessária.Na mesma entrevista, Pedro Proença deixou "uma palavra de condenação veemente de todos estes atos primários", prestando "solidariedade com os técnicos, os jogadores e as suas famílias". "Não são estes os valores que temos preservado nas competições profissionais", disse."Ao Jorge Jesus, uma pessoa que eu aprendi a reconhecer o seu trabalho, enquanto árbitro de futebol, quero deixar uma palavra de apreço e solidariedade, assim como a todos os jogadores, que têm sabido defender as cores leoninas", frisou o líder da LPFP, apelando à reflexão conjunta, porque "no futebol não vale tudo".